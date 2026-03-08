Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki bulan Maret 2026, raksasa teknologi NVIDIA kembali memanjakan para gamer PC dengan mengumumkan deretan judul gim besar yang akan mengadopsi teknologi grafis berbasis kecerdasan buatan (AI) terbaru. Teknologi ini adalah DLSS 4 dan DLSS 4.5.

Langkah ini diambil seiring dengan peluncuran beberapa judul gim yang paling dinanti tahun ini. Salah satunya adalah sekuel mahakarya Hideo Kojima, Death Stranding 2: On The Beach, yang dijadwalkan meluncur di platform PC pada 19 Maret 2026.

Loncatan Teknologi DLSS 4 dan 4.5

Dalam pengumuman resminya, NVIDIA merinci pembagian dukungan teknologi untuk masing-masing judul. Death Stranding 2: On The Beach dan gim horor kooperatif Demonologist akan menjadi garda terdepan. Judul ini mendukung DLSS 4 dengan Multi Frame Generation.

Fitur Multi Frame Generation ini diklaim mampu meningkatkan performa hingga empat kali lipat dibandingkan resolusi asli. Selain itu, fitur ini sangat krusial bagi gamer yang ingin menikmati visual Australia versi pasca-apokaliptik dalam resolusi 4K secara mulus.

Sementara itu, versi DLSS 4.5 Super Resolution yang lebih fokus pada ketajaman visual akan hadir untuk gim aksi kompetitif milik Bungie, Marathon. Gim ini dijadwalkan rilis awal Maret 2026. Selain itu, gim ini akan memanfaatkan fitur “Override” di NVIDIA App untuk memastikan visual tetap jernih meski dalam pertempuran intensitas tinggi.

Daftar Game Baru dengan Dukungan DLSS Maret 2026

Berikut adalah daftar lengkap gim yang pasti mendapatkan pembaruan teknologi NVIDIA bulan ini:

DLSS 4 (Multi Frame Generation):

Death Stranding 2: On The Beach (Rilis 19 Maret 2026)

Demonologist (Pembaruan via NVapp)

DLSS 4.5 Super Resolution:

Marathon (Bungie)

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Rilis 13 Maret 2026)

Black One Blood Brothers

Optimalisasi via NVIDIA App

NVIDIA juga menekankan bahwa endorong pengguna kartu grafis seri RTX untuk beralih ke NVIDIA App yang telah menggantikan GeForce Experience secara penuh di tahun 2026. Melalui aplikasi ini, gamer dapat mengaktifkan fitur DLSS 4.5 secara manual (override) pada gim yang mendapat dukungan. Hal ini untuk mendapatkan kualitas visual di atas standar native.

Kehadiran DLSS 4.5 di bulan ini menjadi bukti kuat bahwa dominasi AI dalam industri gim semakin tak terbendung. Selain itu, teknologi ini memberikan solusi bagi pengembang gim untuk menghadirkan kualitas grafis setara film layar lebar tanpa mengharuskan pengguna memiliki spesifikasi perangkat yang terlalu ekstrem.