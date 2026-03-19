Jakarta (Lampost.co) – Film terbaru karya sutradara Naya Anindita menghadirkan cerita yang sangat dekat dengan masyarakat. Tunggu Aku Sukses Nanti resmi menyapa penonton di bioskop seluruh Indonesia mulai 18 Maret 2026. Ardit Erwandha memerankan tokoh Arga yang berjuang melawan stigma negatif keluarga saat momen hari raya.

Poin Penting

Relativitas Cerita: Mengangkat isu pengangguran dan tekanan sosial saat berkumpul keluarga di momen Lebaran.

Akting Memikat: Penampilan Ardit Erwandha yang emosional berpadu dengan komedi segar dari para pemeran pendukung.

Konflik Berlapis: Menyajikan masalah ekonomi, pendidikan, hingga dilema asmara yang sangat realistis.

Momen Haru: Penampilan spesial mendiang Vidi Aldiano menjadi salah satu daya tarik utama yang emosional.

Arga merasa sangat tertekan karena sudah tiga tahun menyandang status pengangguran. Sementara itu, saudara sepupunya tampil mapan dan selalu membanggakan pencapaian mereka. Tekanan hidup semakin berat ketika sang kekasih mendesak Arga untuk segera meminang dirinya. Selain itu, adiknya terancam putus kuliah karena kendala biaya yang sangat besar.

Baca juga : Pelangi di Mars: Revolusi Film Fiksi Ilmiah Animasi Indonesia 2026

Alur cerita film ini menggambarkan dinamika keluarga secara jujur dan sangat menyentuh hati. Penonton akan merasakan perjuangan keras seorang anak laki-laki dalam mengangkat derajat keluarganya. Meskipun situasi terasa sangat pelik, sutradara menyisipkan unsur komedi segar melalui aksi para komika. Kehadiran mendiang Vidi Aldiano sebagai kameo juga memberikan kesan haru yang mendalam bagi penonton.