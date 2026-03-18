Bandar Lampung (Lampost.co) — Acer Indonesia secara resmi memperbarui lini laptop kelas menengahnya dengan meluncurkan Acer Aspire Go 14 (AG14) pada pertengahan Maret 2026. Perangkat ini hadir sebagai solusi bagi pelajar, mahasiswa, hingga pelaku UMKM yang membutuhkan laptop produktivitas dengan performa stabil dan fleksibilitas tinggi untuk jangka panjang.

Salah satu nilai jual utama yang diusung Aspire Go 14 versi 2026 adalah desainnya yang kini 37 persen lebih tipis dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan bobot hanya 1,4 kg, laptop ini menjadi salah satu yang paling portabel di kelas harganya. Jadi, perangkat ini sangat mendukung mobilitas tinggi bagi pengguna di tahun 2026.

Performa Tangguh dengan Intel Core 5 Seri Terbaru

Dapur pacu Aspire Go 14 kini dipercayakan pada prosesor Intel Core 5 120U yang efisien namun bertenaga. Prosesor ini mampu menangani multitasking berat mulai dari pengolahan data besar, desain grafis ringan, hingga kebutuhan rapat virtual yang intens. Acer juga menyediakan varian dengan prosesor AMD Ryzen 3 7320U bagi pengguna yang mencari alternatif performa dengan efisiensi daya tinggi.

Keunggulan Upgrade RAM hingga 32GB

Berbeda dengan tren laptop tipis masa kini yang sering menggunakan RAM tersolder (on-board), Acer Aspire Go 14 justru memberikan fleksibilitas penuh. Laptop ini dilengkapi dengan dua slot RAM yang memungkinkan pengguna untuk melakukan upgrade hingga kapasitas 32GB. Selain itu, fitur ini menjadi sangat krusial di tahun 2026 guna memastikan perangkat tetap relevan terhadap kebutuhan aplikasi yang semakin berat di masa depan.

Layar WUXGA 16:10 untuk Produktivitas Maksimal

Untuk urusan visual, Acer menyematkan layar berukuran 14 inci dengan panel IPS beresolusi WUXGA (1920 x 1200 piksel). Penggunaan rasio aspek 16:10 memberikan ruang vertikal yang lebih luas dibandingkan layar standar. Dengan demikian, pengguna bisa melihat lebih banyak konten saat mengerjakan dokumen atau berselancar di internet.

Kenyamanan mata juga menjadi perhatian dengan adanya teknologi Acer ComfyView dan BlueLightShield. Selain itu, engsel layar laptop ini didesain cerdas sehingga dapat dibuka hingga sudut 180 derajat. Hal ini memberikan fleksibilitas saat presentasi atau berbagi layar dengan rekan kerja.

Spesifikasi Kunci Acer Aspire Go 14 (2026):

– Prosesor: Intel Core 5 120U atau AMD Ryzen 3 7320U

– RAM: 8GB/16GB (Dapat ditingkatkan hingga 32GB)

– Penyimpanan: SSD NVMe Gen4 hingga 1TB

– Layar: 14 inci IPS WUXGA (16:10), Acer ComfyView

– Konektivitas: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2x USB Type-C Full Function, HDMI 2.1

– Warna Baru: Matcha Sage dan Mood Lilac

Harga dan Ketersediaan di Indonesia

Acer Aspire Go 14 sudah mulai tersedia di berbagai gerai resmi Acer serta platform e-commerce di Indonesia per Maret 2026. Untuk varian tertinggi yang menggunakan prosesor Intel Core 5 120U, laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp9.999.000.

Setiap pembelian sudah termasuk sistem operasi Windows 11 Home terbaru dan pre-installed Microsoft Office Home & Student 2024 secara gratis. Acer juga memberikan perlindungan tambahan berupa garansi 3 tahun untuk servis dan suku cadang guna memberikan rasa aman bagi penggunanya.

Pantau terus update teknologi terkini dan harga laptop terbaru di Indonesia melalui lampost.co.