Bandar Lampung (Lampost.co) – Kabar gembira bagi para operator di medan perang Delta Force. Memasuki pertengahan Februari 2026, pengembang resmi meluncurkan event akbar bertajuk Red Day untuk merayakan Tahun Baru Imlek 2026 atau Year of the Horse. Dalam event ini, pemain berkesempatan mendapatkan berbagai skin eksklusif dan item legendaris secara cuma-cuma.

Event Red Day 2026 ini berlangsung mulai 13 Februari hingga 5 Maret 2026. Fokus utama dari hadiah gratis kali ini adalah seri skin “Blessings of the Horse” yang memiliki desain artistik khas oriental dengan aksen warna merah dan emas yang elegan.

Daftar Hadiah Eksklusif Gratis Delta Force Februari 2026

Berikut adalah beberapa item eksklusif yang bisa diklaim oleh para pemain selama periode event berlangsung:

Skin Senjata Legendaris: CI-19 Blessings of the Horse dan G18 Blessings of the Horse.

CI-19 Blessings of the Horse dan G18 Blessings of the Horse. Skin Kendaraan: GTQ-35 Tank – Skybound Stallion.

GTQ-35 Tank – Skybound Stallion. Bundle Senjata Gratis: Pemain bisa memilih satu dari tiga bundle legendaris (Blue Daze, Floral Binding, atau Crown of Golden Tears) melalui event Red Day Second Wave.

Pemain bisa memilih satu dari tiga bundle legendaris (Blue Daze, Floral Binding, atau Crown of Golden Tears) melalui event Red Day Second Wave. Skin Twitch Drop: Skin senjata Epic G3 – Emergency Alert dengan menonton tayangan streaming Delta Force di Twitch selama 6 jam (hingga 22 Februari 2026).

Skin senjata Epic G3 – Emergency Alert dengan menonton tayangan streaming Delta Force di Twitch selama 6 jam (hingga 22 Februari 2026). Delta Tickets: Login pada tanggal 16 Februari 2026 memberikan 1.000 Delta Tickets secara instan.

Cara Mendapatkan Skin Year of the Horse

Untuk mendapatkan skin senjata legendaris CI-19 dan G18 Blessings of the Horse, pemain harus berpartisipasi dalam mini-game “Vyron’s New Year Restaurant”. Caranya cukup mudah:

Selesaikan pertandingan di mode Operations atau Warfare untuk mendapatkan paket bahan makanan. Gunakan bahan tersebut untuk membantu Vyron mengelola restoran dan meningkatkan reputasi kedai. Setelah mencapai level reputasi tertentu, skin legendaris akan terbuka secara permanen di akun Anda.

Kode Redeem Delta Force Terbaru Februari 2026

Selain melalui misi in-game, pemain juga bisa memasukkan kode redeem berikut untuk mendapatkan item tambahan seperti Gear Tickets dan XP Boost:

DFmoment479 – (Terbaru) Skin eksklusif dan item consumable.

– (Terbaru) Skin eksklusif dan item consumable. DFWizard309 – 1x Elite Gear Ticket.

– 1x Elite Gear Ticket. DFHeroic668 – Operation File EXP boost.

– Operation File EXP boost. DELTAFORCEDOUBLEBEATS – Kode kolaborasi khusus skin senjata.

Cara menukarkan kode redeem:

Kunjungi pusat penukaran resmi di situs playdeltaforce.com atau melalui menu Redemption Center di dalam game. Masukkan User ID (UID) akun Anda. Ketik kode redeem di atas dan klik Confirm. Hadiah akan dikirimkan langsung melalui mailbox di dalam game.

Pastikan Anda segera melakukan klaim karena beberapa event seperti pembagian Delta Tickets gratis hanya tersedia dalam jendela waktu yang sangat terbatas. Jangan lewatkan kesempatan mempercantik inventaris senjata Anda dengan koleksi terbatas tahun 2026 ini.