Bandar Lampung (Lampost.co) – Intel kembali mengejutkan pasar teknologi global di kuartal pertama 2026 dengan strategi yang tidak biasa. Di saat pasar konsumen mulai beralih ke arsitektur yang lebih kompleks, Intel justru memilih memperpanjang masa bakti socket LGA 1700 melalui lini prosesor terbaru berkode Bartlett Lake.

Peluncuran yang dilakukan pada ajang Embedded World 2026 ini menegaskan bahwa Intel tidak ingin meninggalkan infrastruktur lama yang masih sangat mumpuni. Namun, Bartlett Lake bukan ditujukan bagi para gamer atau perakit PC rumahan, melainkan sebagai tulang punggung baru bagi industri 4.0, sistem medis, dan robotika canggih.

Fokus pada Stabilitas: Era P-Core Murni

Berbeda dengan tren arsitektur hybrid (P-core dan E-core) yang mendominasi sejak Gen 12, Bartlett Lake hadir dengan desain P-core murni (Performance-core) hingga 12 core. Langkah ini merupakan jawaban Intel atas kebutuhan sektor industri yang memerlukan performa deterministik dan latency rendah.

Tanpa adanya pembagian tugas antara core besar dan kecil, sistem operasional di pabrik atau robot bedah dapat bekerja dengan respon yang lebih konsisten. Intel mengklaim bahwa desain ini menghilangkan kompleksitas scheduling yang sering kali menjadi kendala pada aplikasi industri yang sensitif terhadap waktu.

Spesifikasi Teknis dan Kompatibilitas

Meskipun menggunakan proses Intel 7 (10nm) dengan arsitektur Raptor Cove, Bartlett Lake membawa spesifikasi yang sangat kompetitif untuk kelas industri tahun 2026:

Varian Utama: Intel merilis 11 SKU dengan pilihan TDP mulai dari 45W hingga 125W. Model tertinggi, Core 9 273PQE, mampu mencapai clock speed hingga 5,9 GHz.

Dukungan Memori: Mendukung DDR5 hingga 5600 MT/s dengan kapasitas maksimal 192GB, lengkap dengan dukungan ECC (Error Correction Code) untuk mencegah sistem crash.

Konektivitas: Menyediakan 16 jalur PCIe 5.0 dan tambahan jalur PCIe 4.0, memberikan fleksibilitas tinggi untuk perangkat tambahan seperti akselerator AI atau kartu jaringan berkecepatan tinggi.

Menantang Dominasi AMD dan Nvidia di Sektor Edge

Dalam data performa yang dirilis, Intel membandingkan model Core 9 273PE dengan kompetitor utamanya, Ryzen 7 9700X versi embedded. Intel mengklaim keunggulan latency PCIe yang 4,4 kali lebih rendah dan respon deterministik yang 3,8 kali lebih stabil.

Tak hanya itu, Intel juga memamerkan Core Ultra Series 3 (Panther Lake). Prosesor ini dibangun menggunakan proses manufaktur terbaru 18A. Teknologi tersebut dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan Edge AI di berbagai sektor industri.

Melalui produk ini, Intel secara langsung menantang dominasi Nvidia Jetson AGX Orin di pasar sistem robotik. Perusahaan juga mengklaim adanya potensi penghematan biaya hingga 5.549 dolar AS per sistem. Angka tersebut menjadi daya tarik besar bagi perusahaan yang ingin melakukan efisiensi operasional. Semua itu bisa dicapai tanpa harus mengorbankan kemampuan Vision Language Models (VLM).

Komitmen 10 Tahun untuk Masa Depan Industri

Satu poin krusial yang ditawarkan Intel adalah janji ketersediaan produk hingga 10 tahun (LTSC). Hal ini menjadi alasan kuat mengapa banyak perusahaan manufaktur tetap setia pada platform LGA 1700. Melalui Bartlett Lake, perusahaan tidak perlu merancang ulang motherboard yang sudah ada. Mereka tetap bisa mendapatkan peningkatan performa yang signifikan. Peningkatan ini penting untuk mendukung otomatisasi berbasis AI yang semakin masif pada tahun 2026.

Di sisi lain, para antusias PC kemungkinan akan sedikit kecewa. Prosesor ini tidak tersedia di toko ritel biasa. Namun kehadiran Bartlett Lake tetap menunjukkan arah strategi Intel. Perusahaan masih memandang stabilitas jangka panjang sebagai nilai paling penting di pasar profesional.