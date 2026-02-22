Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki kuartal pertama tahun 2026, Microsoft melakukan langkah signifikan untuk mempererat ekosistemnya bagi pengguna perangkat Apple. Raksasa teknologi asal Redmond ini secara resmi menggulirkan pembaruan besar-besaran untuk OneDrive versi macOS, yang kini hadir dengan tampilan visual yang jauh lebih selaras dengan estetika sistem operasi terbaru milik Apple.

Sinkronisasi Visual dengan macOS Modern Pembaruan OneDrive di tahun 2026 ini bukan sekadar perubahan warna, melainkan perombakan total antarmuka pengguna (UI). Microsoft mengadopsi elemen desain transparansi atau efek “frosted glass” yang menjadi ciri khas macOS, memberikan kesan aplikasi yang lebih menyatu dengan desktop dibandingkan versi sebelumnya yang cenderung kaku. Sudut-sudut jendela aplikasi kini lebih membulat (rounded corners), serta tipografi yang dioptimalkan agar serupa dengan font sistem San Francisco milik Apple. Hasilnya, transisi antar-menu terasa jauh lebih halus (smooth) dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih kohesif bagi para profesional yang bekerja di ekosistem Mac.

Performa Lebih Responsif dan Integrasi Finder Selain aspek visual, Microsoft juga menyuntikkan peningkatan performa di balik layar. OneDrive menjanjikan kecepatan sinkronisasi data yang lebih stabil dan penggunaan memori yang lebih efisien. Pengguna akan merasakan perbedaan nyata saat melakukan scrolling pada folder dengan ribuan file. Animasi saat mengunggah atau mengunduh file kini tampil lebih fluid. Integrasi dengan Finder juga semakin dalam, di mana status ikon sinkronisasi kini terlihat lebih modern dan informatif tanpa mengganggu pandangan mata.

Fitur Baru di Menu Bar dan Quick Look Beberapa fitur unggulan yang hadir dalam pembaruan 2026 ini meliputi: Menu Bar Redesigned: Panel kontrol OneDrive di menu bar kini lebih interaktif dengan ringkasan aktivitas file yang lebih bersih.

Panel kontrol OneDrive di menu bar kini lebih interaktif dengan ringkasan aktivitas file yang lebih bersih. Enhanced Quick Look: Kemampuan melihat pratinjau file cloud tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu kini bekerja lebih instan layaknya file lokal.

Kemampuan melihat pratinjau file cloud tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu kini bekerja lebih instan layaknya file lokal. Optimasi Silicon: Kode aplikasi telah dioptimalkan sepenuhnya untuk chip Apple Silicon generasi terbaru (M-series), memastikan efisiensi baterai yang luar biasa pada MacBook.