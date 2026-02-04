Bandar Lampung (Lampost.co) — Dunia audio nirkabel di awal Februari 2026 kembali diguncang oleh kabar terbaru dari raksasa teknologi Jepang. Setelah kesuksesan panjang seri XM5, bocoran lengkap mengenai Sony WF-1000XM6 akhirnya muncul ke permukaan. Melalui ketidaksengajaan listing di salah satu retailer besar di Thailand, para pencinta audiophile kini mendapatkan gambaran jelas mengenai calon raja TWS (True Wireless Stereo) tahun ini.

Berbeda dengan laporan-laporan sebelumnya yang hanya berupa spekulasi, bocoran kali ini memperlihatkan perubahan fundamental yang dilakukan Sony. Mulai dari kembalinya material favorit pengguna hingga peningkatan hardware mikrofon yang signifikan.

Desain All Matte: Sony Mendengar Keluhan Pengguna

Salah satu poin paling mencolok dari bocoran Sony WF-1000XM6 adalah kembalinya sentuhan matte finish pada seluruh bodi earbud dan charging case. Jika pada generasi WF-1000XM5 Sony sempat bereksperimen dengan sentuhan glossy yang dianggap licin dan mudah meninggalkan jejak sidik jari. Namun, versi 2026 ini kembali ke akar desain premium yang lebih taktil dan bersih.

Bentuk fisiknya terlihat lebih memanjang atau pill-shaped dibandingkan pendahulunya. Hal ini memberikan kesan lebih ergonomis saat masuk ke liang telinga. Charging case-nya pun mengalami perombakan desain menjadi lebih kotak dengan sudut yang tegas (rounded rectangular prism). Namun, bentuk case ini tetap compact untuk masuk ke saku.

Sistem Empat Mikrofon: Standar Baru Active Noise Cancellation

Sony tampaknya ingin memastikan bahwa WF-1000XM6 tetap tidak terkalahkan dalam urusan kedap suara. Berdasarkan gambar yang beredar, terdapat penambahan grille mikrofon eksternal pada bodi earbud. Ini mengindikasikan bahwa setiap sisi kini dibekali dengan total empat mikrofon (tiga eksternal dan satu internal).

Peningkatan ini bukan sekadar angka. Dengan total delapan mikrofon dalam satu pasang, sistem peredam bising aktif (ANC) diharapkan mampu menyaring frekuensi suara manusia dan kebisingan lalu lintas 2026 yang kian padat dengan jauh lebih presisi. Selain itu, kualitas panggilan telepon (voice call) diprediksi akan jauh lebih jernih meski berada di lingkungan berangin.

Lompatan Teknologi: DSEE Ultimate dan Chipset Baru

Di balik desain cantiknya, Sony WF-1000XM6 dikabarkan mengusung teknologi DSEE Ultimate, sebuah peningkatan dari DSEE Extreme yang ada di seri lama. Teknologi ini mampu melakukan upscaling audio terkompresi ke kualitas yang mendekati resolusi tinggi secara real-time dengan lebih akurat.

Dapur pacunya disebut-sebut akan menggunakan chipset terbaru dari MediaTek (seri MT2855) yang lebih efisien dalam konsumsi daya. Namun, chipset ini memiliki pemrosesan AI yang lebih kuat untuk fitur Adaptive Sound Control.

Estimasi Harga dan Ketersediaan di Indonesia

Berdasarkan data dari retailer Thailand yang sempat bocor, Sony WF-1000XM6 dibanderol dengan harga THB 11.990. Jika dikonversikan ke nilai mata uang saat ini, diperkirakan harga resminya akan berada di kisaran:

Rp5.300.000 hingga Rp5.600.000

Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan harga peluncuran WF-1000XM5 beberapa tahun lalu. Namun, mengingat inflasi teknologi dan fitur tambahan yang ditawarkan, harga ini dianggap kompetitif untuk segmen flagship.

Pilihan Warna

Sejauh ini, bocoran menunjukkan tiga varian warna utama yang akan tersedia secara global:

Black (Matte) Platinum Silver Sandpink (Varian baru untuk tahun 2026)

Kesimpulan: Haruskah Menunggu?

Bagi Anda pemilik WF-1000XM5, upgrade ke seri XM6 ini akan terasa sangat signifikan terutama dari sisi kenyamanan material matte dan performa mikrofon. Namun, bagi pengguna seri yang lebih lama seperti XM4, ini adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan lompatan besar ke teknologi audio terbaru 2026.

Sony diperkirakan akan membuka keran pre-order secara global pada pertengahan Februari 2026. Untuk pasar Indonesia, biasanya produk ini akan mendarat secara resmi 2 hingga 4 minggu setelah peluncuran global melalui Sony Center dan mitra ritel resmi lainnya.